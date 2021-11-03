إكسبو يساهم في تسريع وتيرة للقطاع الخاص غير النفطي بالإمارات

أظهر مسح نُشرت نتائجه، اليوم الأربعاء، أن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات نما في أكتوبر الماضي بأسرع وتيرة منذ يونيو 2019.

ووفقا للمسح، فقد سجل القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات نموا للشهر الحادي عشر على التوالي، مع انطلاق معرض إكسبو الدولي في دبي، بحسب وكالة رويترز.

وقفز مؤشر "آي.إتش.إس ماركت" لمديري المشتريات في الإمارات المعدل في ضوء العوامل الموسمية، من 53.3 في سبتمبر إلى 55.7 في أكتوبر، وذلك بفضل زيادة الإنفاق والسياحة.

ويعد هذا أعلى من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وقال الاقتصادي في آي.إتش.إس ماركت، ديفيد أوين: "إكسبو 2020 انطلق أخيرا في الإمارات في بداية أكتوبر وجلب زيادة محل ترحيب شديد في النمو في أنحاء القطاع الخاص غير النفطي"، وفقا لرويترز.

وقال أوين "سيكون الاختبار الرئيسي لاقتصاد الإمارات هو ما إذا كان هذا الارتفاع الأولي في الطلب بسبب معرض إكسبو يمكن أن يستمر خلال الأشهر المقبلة. كما ننتظر لنرى ما إذا كان هذا سيعزز نمو التوظيف، إذ أظهرت أحدث البيانات معدل توظيف ضعيفا على الرغم من تنامي الضغط على طاقة الأعمال".

وأضرت القيود التي فرضتها العديد من دول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا العام الماضي بقطاعات حيوية مثل السياحة وتجارة التجزئة والنقل وغيرها من القطاعات.