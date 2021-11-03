مقتل قيادى بارز فى طالبان بهجوم على مستشفى كابول

جدة - نرمين السيد - أفاد مسؤولون أفغان، أن القيادى العسكرى فى حركة طالبان حمد الله مخلص، كان من بين ضحايا الهجوم الانتحارى على مستشفى كابول، الذى أسفر عن مقتل 19 شخصا وإصابة عشرات آخرين.





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