السفير الفرنسى لدى أستراليا يتهمها بالخداع بشأن صفقة الغواصات

جدة - نرمين السيد - وقال السفير الفرنسى لدى أستراليا جان بيير تيبو، إن كانبيرا تصرفت بخداع عندما ألغت فجأة عقداً بمليارات الدولارات مع باريس لبناء أسطول من الغواصات التى تعمل بالدفع النووى.
وأضاف تيبو أن "الخداع كان متعمداً، ولأن الأمر أكثر من مجرد توفير غواصات، إذ كان اتفاقاً مشتركاً بشأن السيادة وشمل نقل بيانات سرية للغاية، فإن الطريقة التى تمّ التعامل بها كانت طعنة فى الظهر".
وتابع أنّ "هذه الأمور لا تحدث بين الشركاء ولا حتى بين الأصدقاء".
وكانت أستراليا قد ألغت فى سبتمبر الماضى، اتفاقاً مع مجموعة "نافال" الفرنسية لصنع غواصات تقليدية، واختارت بدلاً من ذلك بناء 12 غواصة تعمل بالطاقة النووية فى اتفاق مع الولايات المتحدة وبريطانيا.
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