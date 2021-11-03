واشنطن تحذر من السفر إلى إثيوبيا

جدة - نرمين السيد - وجاء فى تحذير من السفر إلى البلاد أن "السفر إلى إثيوبيا غير آمن فى الوقت الحالى بسبب النزاع المسلح الدائر، وقد تقع حوادث الاضطرابات المدنية والعنف العرقى دون سابق إنذار، كما أنه من المحتمل حدوث مزيد من التصعيد".

ودعت السفارة الأمريكية فى أديس أبابا أيضاً المواطنين الأمريكيين فى إثيوبيا إلى الاستعداد لمغادرة البلاد وسط تصاعد الصراع بين الحكومة ومقاتلى تيجراى، كما فرضت السفارة قيوداً على مغادرة موظفيها العاصمة أديس أبابا، وفقا لشبكة "سى إن إن" الأمريكية.

وكانت جبهة تحرير تيجراى، قد أعلنت أمس الأول السيطرة على مدينة كومبولتشا الواقعة بإقليم أمهرة فى إثيوبيا، وذلك بعد يوم من سيطرتها على مدينة دسى الاستراتيجية فى الإقليم ذاته.