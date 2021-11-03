جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكرى سورى قوله: "صباح اليوم نفذت إسرائيل عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال فلسطين المحتلة مستهدفا إحدى النقاط فى ريف دمشق بمنطقة زاكية ما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية".
وكانت قوات الدفاع الجوى السورية تصدت قبل أيام لاعتداء إسرائيلى بالصواريخ من اتجاه شمال فلسطين المحتلة على بعض النقاط بريف دمشق أدى إلى إصابة جنديين وأوقع أضرارا مادية، وتواصل إسرائيل استهداف مواقع فى الأراضى السورية مسببة خسائر بشرية ومادية لا سيما بعد اندلاع الأزمة السورية عام 2011.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عدوان جوى إسرائيلى على ريف دمشق يسفر عن خسائر مادية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.