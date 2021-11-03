عدوان جوى إسرائيلى على ريف دمشق يسفر عن خسائر مادية

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكرى سورى قوله: "صباح اليوم نفذت إسرائيل عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال فلسطين المحتلة مستهدفا إحدى النقاط فى ريف دمشق بمنطقة زاكية ما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية".

وكانت قوات الدفاع الجوى السورية تصدت قبل أيام لاعتداء إسرائيلى بالصواريخ من اتجاه شمال فلسطين المحتلة على بعض النقاط بريف دمشق أدى إلى إصابة جنديين وأوقع أضرارا مادية، وتواصل إسرائيل استهداف مواقع فى الأراضى السورية مسببة خسائر بشرية ومادية لا سيما بعد اندلاع الأزمة السورية عام 2011.