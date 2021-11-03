عروض تقسيط كرايسلر 300 ليميتد بـ1000 ريال في السعودية

تمثل كرايسلر 300 ليميتد 2021 نموذج صارخ للفخامة في عالم السيارات الأمريكية بمحركها الـ بنتاستار V6 ذو التاريخ العريق الذي ظهر لأول مرة في عام 2010 وعلى مدى العقد الماضي تم استعماله في أكثر من 12 مليون سيارة على مستوى العالم نظرًا لكفاءته في استهلاك الوقود وسعره المنخفض ما ينعكس على سعر السيارة بشكل كامل، كما يزيد أيضا من عزم الدوران الأمر الذي سوف نوضحه بالتفصيل لاحقًا.

مواصفات كرايسلر 300 ليميتد 2021

يضم قبل كرايسلر محرك قوي بسعة 3.6 لتر أي 3600 سي سي سداسي الاسطوانات مع توقيت الصمام المتغير مزود بـ 24 صماماً وبقدره حصانية تصل إلى 292 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 353 نيوتن مع كفاءة عالية في استهلاك الوقود تصل إلى 12.7 كلم لكل لترمن البنزين.

كما تأتي السيارة مع ناقل حركة اوتوماتيك 8 سرعات، وفتحة سقف بانوراما وشاشة معلومات تعمل باللمس مع نظام الملاحة ومصابيح زينون مزدوجة مع نظام الانارة المتكيف مع المنعطفات.

سعر كرايسلر ليميتد 2021

يبدأ سعر ليميتد 2021 من كرايسلر عند 130 ألف ريال بدون إضافة قيمة الضريبة المضافة على السيارات بنسبة 15 % ويصل السعر الإجمالي بعد الضريبة إلى حوالي 150 ألف ريال للشراء النقدي من الوكيل أو من المعارض.

تقسيط كرايسلر 2021

تشمل عروض تقسيط السيارات التي نقدمها اليوم ضمان ممتد 5 سنوات او نصف مليون كيلو متر مجانا يبدأ بعد انتهاء ضمان الوكيل مع عازل حراري بضمان 10 سنوات مجاناً وخصم 30% على باقي الخدمات.

العرض الأول

يتكون العرض الأول مما يلي:

يتم سداد 40 % من السعر كدفعة تملك في نهاية التقسيط أي ما يعادل 60 ألف ريال .

يجب دفع 20 % كدفعة مقدمة عند الشراء بما يعادل 30 ألف ريال .

المبلغ المتبقي وقدره 60 ألف ريال يتم توزيعه على 60 قسط بالتساوي بواقع ألف ريال شهريًا.

العرض الثاني :

في حالة عدم الرغبة في سداد دفعة كبيرة في نهاية التقسيط أو في حالة الرغبة في التقسيط بدون مقدم يتم اتباع الخطوات التالية :

رفع قيمة القسط الشهري إلى 2000 ريال أو 1800 حسب قدرة العميل المالية. يتبقى مبلغ في حدود 30 ألف أو 35 ألف ريال كدفعة أخيرة في نهاية التقسيط. يمكن دفع 2500 ريال شهريًا بدون دفعة مقدمة أو دفعة أخيرة.

المفاضلة بين عروض تقسيط السيارات

تتوقف عملية المفاضلة بين عروض تقسيط السيارات المختلفة على العديد من العوامل أهما نسبة المرابحة أو الزيادة السنوية التي يحصلها الممول وكذلك على القسط الشهري الذي يمكن للمشتري سداده لأن هذه النسبة تتناسب عكسيًا مع القسط الشهري فكلما زادت قيمة القسط قلت نسبة الزيادة السنوية والعكس.