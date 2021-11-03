رئيس وزراء التشيك: قمة المناخ «كوب 26» لم تقدم أى جديد

جدة - نرمين السيد - وقال فى تصريح للصحفيين نقله راديو براغ الدولى اليوم الأربعاء، إن العديد من الدول لا تبذل نفس الجهود التى تبذلها أوروبا لمكافحة التهديدات البيئية، مشيرا إلى أنه أبلغ قادة العالم فى القمة بضرورة اتباع نهج عقلانى، حيث أنه لا يمكن أن تكون أوروبا وحدها التى تتخذ إجراءات لها تأثير سلبى على أسعار الطاقة وتضر بالصناعة والتوظيف حسب قوله.

وكان بابيش قد انتقد "الاتفاق الأخضر" الأوروبى، ووصفه بأنه مفرط فى الطموح وغير عقلانى فى وقت تتعرض فيه القارة للتهديد بفقر الطاقة، مشيرا إلى أن الحظر المقترح على المحركات القابلة للاحتراق بحلول عام 2035، والذى يريد الاتحاد الأوروبى من خلاله تحقيق انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 سيكون له تأثير ضئيل دون التزام مماثل من قبل الملوثين الرئيسيين فى العالم مثل الصين والولايات المتحدة الأمريكية.