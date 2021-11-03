أمريكا تسمح بمنح لقاح فايزر للأطفال بين 5 و11 عاما

جدة - نرمين السيد - وقبل أيام، كانت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، أجازت استخدام لقاح "فايزر"، فى الحالات الطارئة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما.
وتشير أرقام المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن أكثر من 700 طفل تصل أعمارهم إلى 18 عاما أو أقل توفوا بسبب الإصابة بفيروس كورونا.
ويعد لقاح فايزر أول لقاح لفيروس كورونا مرخص فى الولايات المتحدة للأطفال الأصغر سنًا، وفقا لشبكة "سى إن إن" الأمريكية.
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