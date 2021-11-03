موعد مباراة الأهلي والباطن اليوم والقنوات الناقلة وترتيب الدوري السعودي

يستضيف ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبد الله الرياضية مباراة أهلي جدة ضد الباطن اليوم الأربعاء الموافق 3 نوفمبر 2021، وذلك ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، حيث تفتتح مباريات تلك الجولة بلقاء يستضيف فيه الرائد على ملعبه فريق الطائي، قبل أن يقام موعد مباراة الأهلي والباطن في الثامنة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، حيث يأمل الأهلي في العودة لمسار الانتصارات من جديد، بعد أن حاد عنها في الجولة الماضية بالتعادل ضد حامل اللقب بهدف لكل فريق، ليفقد نقطتين هامتين، ويواصل الابتعاد عن مقدمة الترتيب حتى الآن في البطولة التي يتصدر جدول ترتيبها حالياً فريق ضمك.

الاهلي ضد الباطن في مباراة قوية يأمل فيها رفاق السومة تحقيق الفوز، والعودة سريعاً لمسار الانتصارات، بعد أن تمكن من تحقيق ثاني انتصاراته في الدوري هذا الموسم في الجولة قبل الماضية، حين انتصر ضد الطائي بهدفين مقابل هدف وحيد، حيث يدين الأهلي بذلك الفوز لمهاجمه السوري عمر السومة الذي تكفل بتسجيل هدفين لفريقه، ولكن ذلك الانتصار لم يتكرر في الجولة السابقة التي استضاف فيها الهلال على ملعب الجوهرة المشعة، وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق، حيث تقدم الضيوف سريعاً بهدف لسالم الدوسري في الدقيقة العاشرة، قبل أن يتمكن عبد الرحمن غريب من إدراك التعادل في الدقيقة 70.

الأهلي بتعادله ضد الهلال حصل على نقطة رفع بها رصيده إلى 12 نقطة جمعها من خوض تسع مباريات، حقق فيها انتصارين، وخس رمثلهما، وتعادل في ست مباريات، بينما منافسه في مباراة الليلة فريق الباطن يتواجد في المركز 14 في جدول الترتيب برصيد تسع نقاط فقط، جمعها من خوض تسع مباريات، حقق فيها انتصارين، وتعادل في ثلاث مباريات، وخسر خمس.

جدول ترتيب الدوري السعودي الآن

الأربعاء الموافق 3 نوفمبر 2021.

7:45 توقيت مكة المكرمة، البحرين، اليمن، العراق، سوريا، والأردن.

8:45 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

6:45 توقيت مصر، وليبيا.

5:45 توقيت الجزائر، وتونس.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والباطن

عبر قنوات ssc sports 1 HD/SD السعودية” 12418، معدل استقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، القمر الصناعي عرب سات بدر 6.

معلق مباراة الاهلي ضد الباطن: عيسى الحربين عبر القناة الإتش دي، وعبد العزيز السبر عبر القناة الإس دي.

موعد مباراة الأهلي والباطن اليوم