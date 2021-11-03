صلاح وكلوب على موعد الليلة مع إنجازين جديدين

مدرب ونجم ليفربول، يورغن كلوب ومحمد صلاح، على موعد الليلة مع فرصة تحقيق إنجازين رياضيين جديدين، عندما يقابل "الريدز" أتلتيكو مدريد، فجر الخميس، بمنافسات دوري أبطال أوروبا.
وسيتولى كلوب مسؤولية الإشراف على ليفربول للمرة الخمسين في دوري أبطال أوروبا، علما أنه فاز في 30 لقاء منها، وخسر 11، وتعادل بـ9.
وسيصبح كلوب بذلك ثاني مدرب لـ"الريدز" يتولى مسؤولية النادي في 50 مناسبة بالمسابقة الأوروبية الأولى للأندية، وهو رقم لم يتفوق عليه سوى رافاييل بينيتيز (76 مرة).
كذلك سيكون الظهور الأوروبي القادم لصلاح هو الخمسين له مع ليفربول، ليصبح اللاعب رقم 24 الذي يحقق هذا الإنجاز للنادي، حسبما ذكر موقع "This is Anfield".
ويمكن أن يصبح صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول، يسجل هدفين في ثلاث مباريات متتالية.
وسبق للنادي الإنجليزي أن واجه فرقا إسبانية في 47 مناسبة، حيث فاز 17 مرة، وتعادل في 13، وخسر 17 مباراة.
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