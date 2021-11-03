بث مباشر لقمة غلاسكو.. تغطية مستمرة من دوت الخليج

تستمر "دوت الخليج"، اليوم الأربعاء، في البث مباشرة لفعاليات قمة المناخ التي تستضيفها غلاسكو في اسكتلندا، وتتواصل على مدار أسبوعين.

وانطلقت قمة المناخ، التي تنظمها الأمم المتحدة بعنوان "كوب 26"، الاثنين الماضي، بمشاركة ممثلين من 190 دولة، على رأسهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس الأميركي جو بايدن، وتناقش الاستجابة الدولية لأزمة المناخ.

وتأتي هذه القمة وسط تحديات غير مسبوقة لتغير المناخ ظهرت في الكوارث الطبيعية التي عصفت بمناطق عدة حول العالم في وقت سابق من 2021.

وكجزء من اتفاقية باريس للمناخ المبرمة عام 2015، اتفقت الدول على الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية والحد من زيادة درجة حرارة الأرض في هذا القرن إلى درجتين مئويتين، قياسا بعصر ما قبل الثورة الصناعية، ومتابعة الجهود لوقف ارتفاع الحرارة عند 1.5 درجة مئوية.

وتضمنت الاتفاقية تقديم الدول لخطط العمل الخاص بها وكيفية تحقيق أهدافها، وهذا ما ستجري مناقشته في القمة المنتظرة.