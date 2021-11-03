أمريكا تضيف 4 وجهات جديدة إلى قائمة التحذير من السفر

وذكرت الهيئة، فى بيان لها، أنه حتى المسافرين المحصنين قد يتعرضون لخطر الإصابة ونقل السلالات المتحورة من فيروس "كورونا".
وجاءت روسيا الثالثة فى الترتيب كأعلى الدول من حيث أعداد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كوفيد ـ 19" فى العالم على مدى الـ 28 يوما الماضية بعد الولايات المتحدة وبريطانيا، حيث وصلت تلك الأعداد إلى 917300 حالة، وفقا للإحصائيات الصادرة عن جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.
ونصحت الهيئة المواطنين المسافرين لأغراض ضرورية بتوخى الحذر وأن يكونوا محصنين بجرعات كاملة من اللقاح المضاد لكورونا، أما إن كانت الأغراض غير ضرورية فلا يجب عليهم السفر الدولى.
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