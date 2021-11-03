الأمم المتحدة: جرائم ضد الإنسانية فى تيجراى.. ووحشية قصوى فى النزاع

جدة - نرمين السيد - نددت المفوضة السامية لحقوق الإنسان فى الأمم المتحدة ميشال باشليه، بارتكاب سلسلة من الأحداث الدامية فى إقليم تيجراى، مشيرة إلى أن كل الأطراف يمكن أن تكون ارتكبت "جرائم ضد الإنسانية".





وقالت باشليه، إن هناك "وحشية قصوى" تطغى على النزاع فى إقليم تيجراى، وذلك خلال عرضها نتائج تحقيق مشترك أجرى مع الإثيوبيين وخلص إلى احتمال وقوع جرائم ضد الإنسانية ارتكبها كل الأطراف. وأكدت باشليه فى جنيف أن "خطورة الانتهاكات التى رصدناها تؤكد ضرورة محاسبة المسؤولين عنها مهما كان المعسكر الذى ينتمون إليه"، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية.

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