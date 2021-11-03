المبعوث الأمريكى لدى اليمن: الهجوم الحوثى على مأرب يعيق جهود إحلال السلام

جدة - نرمين السيد - وكان المسؤول الأمريكى قد اعتبر فى وقت سابق، أن تصعيد الحوثيين فى محافظة مأرب قد فاقم معاناة اليمنيين، لافتا إلى أن "التصعيد الحوثى فى مأرب ليس مجرد عقبة أمام السلام، إنما يؤدى أيضا إلى تفاقم الوضع الإنسانى الذى بات بالفعل على حافة الهاوية". وتأتى تلك التصريحات فيما تواصل الميليشيات الحوثية قصف المدنيين فى المحافظة الاستراتيجية، لاسيما فى منطقة جوبة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة بشكل ممنهج ومتعمد لإيقاع أكبر قدر من الضحايا.

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