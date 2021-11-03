روسيا تسجل رقما قياسيا جديدا فى الوفيات اليومية بكورونا

جدة - نرمين السيد - وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا فى روسيا، حسب ما نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، اليوم الأربعاء تسجيل 40 ألفا و443 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالى منذ بداية الجائحة 8 ملايين و633 ألفا و643 إصابة.

واتخذت السلطات الروسية خطوات وتدابير لمكافحة زيادة قياسية فى الوفيات والإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة، وبالإضافة إلى تكثيف حملات التطعيم، وفرضت عطلة رسمية لمدة أسبوع مدفوعة الأجر، من 28 أكتوبر حتى السابع من نوفمبر الحالى.