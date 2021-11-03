الفلبين ترفع حظر التجول بالعاصمة وسط تراجع معدل إصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس هيئة تنمية مانيلا الكبرى بنهور أبالوس، فى تصريح لصحيفة "فلبين ستار" المحلية، إن رفع حظر التجول سيمنح من يرتادون المحال التجارية والعاملين بمراكز التسوق وقتا كافيا للعودة إلى منازلهم.

وأضاف أبالوس فى بيان: "رفع ساعات حظر التجول فى مترو مانيلا من شأنه أن يساعد على انتشار تدفق الأشخاص من مراكز التسوق وإليها لتقليل مخاطر انتقال الفيروس".

ويشار إلى أن حظر التجول المفروض بمنطقة العاصمة منذ موجة كورونا الأولى فى مارس 2020، يسرى حاليا من الساعة 12 صباحا وحتى الـ4 صباحا.

جدير بالذكر أن حالات الإصابة بفيروس كورونا انخفضت إلى مستويات ما قبل اندفاع سلالة دلتا المتحورة التى بدأت أغسطس الماضى، إذ سجلت وزارة الصحة الفلبينية أمس الثلاثاء أقل حصيلة إصابات يومية منذ الثالث من مارس الماضى.