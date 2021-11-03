بريطانيا تخصص 50 مليون جنيه إسترلينى لدعم الطاقة النظيفة بالشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - وأعلن وزير الدولة البريطانى لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا جيمس كليفرلى عن التمويل البريطانى للشراكة عالية التأثير بشأن العمل المناخى، وهى مبادرة أطلقها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية أمس الثلاثاء على هامش الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 26) المنعقدة حاليا فى جلاسكو باسكتلندا.

وتهدف الشراكة، التى يديرها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، إلى إطلاق العنان للاستثمارات والحلول التى تقلل أو تمنع انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، وتخفف من الضرر الناجم عن تغير المناخ، وتحمى البيئة.

وسيتم استخدام تمويل المملكة المتحدة لحشد أموال من القطاع الخاص لدعم العمل فى جميع أنحاء شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وسيستخدم لدعم انتقال الطاقة والبنية التحتية والنمو الصديق للبيئة فى المنطقة، بحسب الموقع الرسمى لمؤتمر (كوب 26).

وخلال إعلان كليفرلى عن التمويل فى حدث نظم بمناسبة إطلاق مبادرة الشراكة عالية التأثير بشأن العمل المناخى، قال إن مؤتمر (كوب 26) لا يقتصر على تحقيق الالتزامات المناخية للحكومات منفردة، بل يتعلق بالعمل معا لتمكين جميع البلدان من تحقيق أهداف صافى صفر انبعاثات العالمية وتقليل آثار تغير المناخ.

وأضاف أنه "للقيام بذلك، يجب علينا إطلاق العنان للاستثمار العام والخاص والدفع نحو حلول مبتكرة وصديقة للبيئة. هذا هو السبب فى أن المملكة المتحدة تقدم مساهمة بقيمة 50 مليون جنيه إسترلينى إلى الشراكة عالية التأثير بشأن العمل المناخى، والتى يعتبر عملها فى حشد الأموال ودعم مشاريع البنية التحتية الصديقة للبيئة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيويا من أجل النمو الاقتصادى ولتحقيق مستقبل أفضل للبيئة فى المنطقة".