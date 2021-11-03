الدبيبة: الحكومة الليبية ستطلق عدة مشروعات فى مجال الطاقة المتجددة

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أن الحكومة ستطلق مشروعات فى مجال الطاقة المتجددة لإنتاج (500) ميجاوات، مشيرا إلى أن الخطة الوطنية التى وضعتها الحكومة ستراعى كافة الظروف والاستحقاقات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة 2030، وبما يتماشى مع مخرجات اتفاقية باريس للتغيير المناخى.





وأضاف الدبيبة فى كلمته خلال مشاركته فى قمة المناخ التى تنعقد بمدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة، وفقا لوكالة الأنباء الليبية، أن الحكومة استحدثت وزارة تعنى بقضايا البيئة وشكلت لجنة وطنية تعنى بالتغيير المناخى، كما تم مؤخرا المصادقة على اتفاقية باريس لتغيير المناخ لإيمان الحكومة بأهمية هذا الملف. ودعا الدبيبة الدول الكبرى المشاركة بالقمة للوفاء بتعهداتها التى اتخذتها فى مؤتمرات سابقة، وإلى اتخاذ إجراءات تنفيذية بدفعها للمساهمات التى وعدت بها لصالح الدول النامية من أجل المساهمة فى تطوير البنية التحتية ونشر التقنية التى تسهم فى إنتاج طاقة صديقة للبيئة فى بلدانهم، ولتحقيق الهدف الأساسى لاتفاقية باريس والمتمثل فى الحد من زيادة درجة حرارة الأرض. وأشاد بنتائج قمة الرياض الأولى لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر التى انعقدت فى العاصمة السعودية بمشاركة رئيس المجلس الرئاسى، والتى أسست لخارطة طريق إقليمية لمراجعة التحديات التغيير المناخى. وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، التزام ليبيا بدعم نهج جديد يرتكز على التعاطى الأخضر والتنمية منخفضة الكربون، واتخاذ مزيد من الخطوات فى وقف الانبعاثات الغازية الدفيئة ومنها استخدام الغاز الطبيعى كبديل للوقود السائل فى تشغيل العديد من المحطات الكهربائية.

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