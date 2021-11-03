للمرة الأولى.. فوز مرشح من أصول عربية برئاسة بلدية أمريكية

جدة - نرمين السيد - وحسب وكالة "رويترز"، حصل حمود على 55% من الأصوات مقابل 45% لصالح مفوض مقاطعة واين السابق، جارى ورونشاك.
وقال حمود فى تغريدة على تويتر، "ديربورن، لقد فزنا! تحدث سكاننا بصوت عالٍ. نريد التغيير والقيادة الجريئة لمواجهة التحديات التى تواجهها مدينتنا.. نحن نعيش فى أعظم مدينة فى أمريكا، وأنا متحمس لما يمكننا تحقيقه معا. هيا بنا إلى العمل!".
وكان حمود البالغ من العمر 31 عاما، قد ولد لأبوين مهاجرين من لبنان، ونشأ في بيئة من الطبقة العاملة مع آباء يكافحون من أجل إعالة أسرهم.
ودرس علم الأحياء وحصل على درجة الماجستير في الصحة العامة وماجستير إدارة الأعمال من جامعة ميشجان آن أربور.
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