جون كيرى: هناك فرصة 60% لخفض درجة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية

جدة - نرمين السيد - وكان زعماء العالم، قد اجتمعوا فى جلاسكو لإيجاد نهج مشترك يهدف إلى إبقاء ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهو الحد الأدنى من الحدين المنصوص عليهما فى اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015.

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