حكومة كوريا الجنوبية توصى بتطعيم المراهقين بلقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - أوصت حكومة كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، بتطعيم المراهقين ضد فيروس كورونا، مشيره إلى أن فوائد التطعيم كبيرة، وسط إجراء حجوزات مسبقة لتلقى لقاح فيروس كورونا للفئة العمرية بين 12 و15 عاما.





ونقلت وكالة الأنباء الكورية عن مدير الاستراتيجية والتخطيط فى المقر المركزى لإدارة الكوارث، سون يونج-ريه، قوله إنه على الرغم من أن الحكومة لا تجبر المراهقين حاليا على التطعيم، لكن فوائد التطعيم أكبر من مخاطر العدوى وبالنظر إلى الضرر غير المباشر مثل العزل الصحى، فإن فوائد التطعيم أكبر بكثير. وفى الآونة الأخيرة، تشهد كوريا الجنوبية ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس لدى المراهقين غير المطعمين.

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