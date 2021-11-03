موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد اليوم والقنوات الناقلة في دوري أبطال أوروبا

يستضيف ملعب آنفيلد معقل الريدز مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد اليوم الأربعاء الموافق 3 نوفمبر 2021، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من مرحلة المجوعات في دوري أبطال أوروبا، حيث بداية مباريات الإياب والحسم للمركزين الأول، والثاني المؤهلين إلى دور الستة عشر في التشامبيونزليج، بينما صاحب المركز الثالث سينتقل للمشاركة في بطولة اليوروبا ليج، ويأمل فريق ليفربول في تكرار انتصاره ضد الروخيبلانكوس لضمان التأخل إلى ثمن النهائي كأول الفرق الضامنة لتخطي مرحلة المجموعات رغم صعوبة المجموعة المتواجد بها أيضاً كلاً من ميلان الإيطالي، وبورتو البرتغالي، ويقام موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد اليوم في الحادية عشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

ليفربول ضد أتلتيكو مدريد في مباراة قوية يأمل فيها رفاق كلوب تحقيق الفوز، والعودة لمسار الانتصارات من جديد، بعد التعادل في آخر مبارياته في البريمرليج ضد برايتون بهدفين لكل فريق، حيث سجل كلاً من هيندرسون، وساديو ماني هدفي ليفربول ليفقد نقطتين هامتينن ويوبتعد عن تشيلسي المتصدر، بينما في التشامبيونزليج يأمل فريق ليفربول في تكرار انتصاره الثمين ضد رفاق سميوني كما كان الحال في مباراة الذهاب التي أقيمت في الجولة الماضية، وانتهت بفوز الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث تقدم كلاً من نابي كيتا، ومحمد صلاح أولاً، قبل أن يعادل جريزمان النتيجة بهدفين لأصحاب الأرض، ولكن صلاح عاد ليقتنص نقاط المباراة الثلاث بهدف من ركلة جزاء في الشوط الثاني.

انتصار الريدز ضد أتلتيكو رفع رصيده إلى تسع نقاط في صدارة جدول الترتيب، بعدما حقق الفوز في مبارياته الثلاث التي خاضها في مرحلة المجموعات، بداية بانتصار ثمين على ملعبه ضد ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأولى، ثم اكتساح بورتو في الجولة الثانية خارج ملعبه بالفوز بخمسة أهداف مقابل هدف، قبل الفوز الأخير ضد أتلتيكو الذي جمد رصيد رفاق جريزمان عند أربع نقاط في المركز الثاني بالتساوي مع بورتو البرتغالي في رصيد النقاط، وبفارق الأهداف لصالح فريق أتلتيكو.

الأربعاء الموافق 3 نوفمبر 2021.

10:00 توقيت مصر، ليبيا، والسودان.

11:00 توقيت مكة المكرمة، العراق، فلسطين، الأردن، وقطر.

00:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

9:00 بتوقيت الجزائر، تونس، والمغرب.

بي إن سبورت بريموم HD1.

تعليق: حسن العيدروس.

موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد اليومالقنوات الناقلة لمباراة ليفربول واتلتيكو