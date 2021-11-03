الإمارات تدعم تركيا لمواجهة تداعيات الحرائق والفيضانات

أعلنت دولة الإمارات، يوم الأربعاء، عن تقديم عشرة ملايين دولار، من أجل المساهمة في دعم مراحل إعادة التأهيل لبعض المناطق التركية التي تضررت من حرائق الغابات والفيضانات.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فقد جاء هذا الدعم بتوجيهات من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وأعربت دولة الإمارات في هذا الصدد عن تضامنها مع الشعب التركي في هذه الظروف الاستثنائية، مؤكدة حرصها على المساهمة في توفير الدعم المناسب للتخفيف من حدة التداعيات الإنسانية والأضرار الناجمة عن الفيضانات في شمال البلاد وحرائق الغابات في جنوب غرب تركيا.
وبحسب "وام"، فإن دولة الإمارات تسعى دائما إلى مد يد العون للدول الشقيقة والصديقة في مثل هذه الظروف والتي تتطلب التضامن والتعاون على كافة المستويات.
وأضافت أن هذا الدعم يعكس الجهود المتواصلة التي تقوم بها الدولة لتوفير الاحتياجات الأساسية للتخفيف عن كاهل المتضررين بسبب الآثار السلبية التي تخلفها الكوارث الطبيعية.
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