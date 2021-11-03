قال مصدر قريب من رئيس الوزراء السوداني المعزول، عبد الله حمدوك، الأربعاء، إن الجيش "لا يزال يتفاوض معه" للتوصل إلى اتفاق يعيده رئيسا للوزراء، نافية تقريرا ذكر أن حمدوك وافق على العودة لرئاسة الحكومة.
وكان حمدوك قد وضع تحت الإقامة الجبرية في منزله، بعد أن عزله قائد الجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الأسبوع الماضي، في خطوة أثارت انتقادات دولية وأشعلت تظاهرات في مختلف أنحاء السودان.
وتجري جهود وساطة منذ أيام سعيا لسبيل للخروج من الأزمة، لكن مصدرا مقربا من حمدوك، أكد أنه لم يتم التوصل لاتفاق بينه وبين قادة الجيش حتى الآن، لافتا إلى أن المحادثات لا تزال جارية، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وكانت تقارير صحفية قد ذكرت في وقت سابق الأربعاء، أن حمدوك وافق على العودة لرئاسة الحكومة، وأنه يريد الإفراج عن المحتجزين السياسيين كشرط لقبول رئاسة الوزراء .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السودان.. محادثات جارية و"لا اتفاق" بين حمدوك والجيش بعد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.