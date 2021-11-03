كوريا الجنوبية: نتطلع إلى تصدير مقاتلات FA-50 إلى سلوفاكيا

جدة - نرمين السيد - كشفت وكالة شراء الأسلحة الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، عن أن شركة كوريا للصناعات الفضائية المحدودة (KAI)، صانع الطائرات الوحيد فى كوريا الجنوبية، تسعى للانضمام إلى مشروع سلوفاكى بقيمة 500 مليون دولار لشراء 10 طائرات تدريب.





ووفقا لوكالة الأنباء الكورية، فإنه من المقرر أن يتم التوقيع على اتفاق مع شركة LOTN السلوفاكية الحكومية؛ لضمان التعاون الثنائى فيما يتعلق بجهودها لتصدير مقاتلات أف أيه-50( FA-50 )المحلية. وسيحضر كانج أون-هو، رئيس إدارة برنامج اقتناء الدفاع حفل التوقيع فى العاصمة المجرية بودابست، وتستضيف بودابست قمة يوم الخميس المقبل بين رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن ونظرائه من مجموعة فيسجراد المكونة من أربع دول فى وسط أوروبا -المجر والتشيك وبولندا وسلوفاكيا. كانت سلوفاكيا تضغط من أجل مشروع الدفاع لاستبدال أسطولها القديم من طائرات التدريب L-39، من المتوقع أن تصدر الدولة طلبا لتقديم المقترحات فى النصف الأول من العام المقبل.

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