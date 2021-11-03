طالبان تحظر العملات الأجنبية فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، إنه "على الأفغان، بما فى ذلك أصحاب المتاجر ورجال الأعمال، استخدام العملة المحلية فى جميع المعاملات، وذلك من أجل المصالح الوطنية ودعم الوضع الاقتصادى".
وأضاف أن "استخدام العملات الأجنبية له آثار سلبية على اقتصاد البلاد، كما سيتم التعامل مع المخالفين بشكل قانونى".
وتأتى هذه الخطوة فى الوقت الذى تضغط فيه طالبان من أجل الإفراج عن مليارات الدولارات من الاحتياطيات فى الخارج، والتى جمدتها الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون منذ وصول الحركة إلى السلطة فى أغسطس.
ومن المحتمل أن يتسبب الحظر فى تعقيد المساعدات الإنسانية من الخارج، وهو أمر سيكون خطيرا بالنسبة للبلاد التى تعانى بالفعل من أزمة اقتصادية.
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