رئيس الفلبين يهدد بمحاسبة المسؤولين عن بطء نشر التطعيم

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتى، اليوم الأربعاء، أن مسؤولى الحكومات المحلية سيعاقبون على التراخى فى تحقيق أهدافهم فى التطعيمات ضد فيروس كورونا حيث تسعى البلاد إلى فتح الاقتصاد.





ونقلت صحيفة فلبين ستار الفلبينية عن دوتيرتى قوله خلال كلمة مسجلة أذيعت اليوم إنه لا يوجد سبب يمنع زيادة التطعيمات اليومية إلى ما لا يقل عن مليون من 500 ألف فى المتوسط ​​لأن البلاد لديها مخزون كاف من اللقاحات. وأضاف رئيس الفلبين: "رأينا خطوط الصدع فى الصورة العامة لبرنامج التطعيم لدينا، لست راضيا عنها، سيعاقب المسؤولين المحليين الذين لا يقومون بأداء أو استخدام الجرعات المعطاة لهم بأسرع طريقة ممكنة وسوف يخضعون للمساءلة". وطالب دوتيرتى الشرطة والجيش باستخدام الطائرات والمروحيات لإيصال اللقاحات بشكل أسرع إلى المحافظات. ووفقا لوزارة الصحة، هناك أكثر من 40 مليون لقاح من أصل 108 ملايين لقاح تلقتها البلاد موجودة فى المستودعات، أو فى طريقها إلى الجزر النائية أو فى انتظار استخدامها فى مكاتب الصحة المحلية. وقالت وكيلة الوزارة ميرنا كابوتاجى فى إفادة منفصلة إن الحكومة ستسحب جوائز نقدية لتشجيع الجمهور على التطعيم.

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