استطلاع رأى: حزب قيس سعيد يتصدر نوايا التصويت للانتخابات التشريعية

جدة - نرمين السيد - وأوضح الاستطلاع، أن حزب الرئيس التونسى نال 35 % من أصوات المستجوبين، فيما جاء الحزب الدستورى الحر فى المرتبة الثانية بـ29 % واحتلت حركة النهضة المرتبة الثالثة بـ 14%، وجاء حزب ''تحيا تونس'' فى المرتبة الأخيرة بـ 1 %.

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