انطلاق عملية أمنية واسعة للتفتيش عن فلول داعش بجبال حمرين فى العراق

جدة - نرمين السيد - وذكرت القوات، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" أنها شرعت اليوم بعملية أمنية واسعة من 5 محاور لملاحقة فلول داعش فى سلسلة جبال حمرين شمال شرقى ناحية العظيم / قضاء الخالص فى ديالى، مضيفة أن العملية انطلقت بمشاركة الألوية "1 و4 2 23 2 24 و110" ولواء نداء ديالى، وبمشاركة معاونيات هيئة الاستخبارات والدعم اللوجستى والهندسة العسكرية وكتيبة الصواريخ ومكافحة المتفجرات.
وأضافت أن العملية جاءت بناء على معلومات استخبارية ومتابعة دقيقة عن تحركات الإرهابيين بعد مجزرة ناحية الرشاد فى قضاء المقدادية، مشيرا، الى أن القوات تواصل تقدمها باندفاع جيد وبقطعات راجلة؛ نظرا الى التضاريس الجغرافية المعقدة للمنطقة ووعورة الأرض الجبلية وبإسناد طيران الجيش والطيران المسير.
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