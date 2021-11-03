ارتفاع أسعار جميع أنواع الوقود بلبنان فى أعقاب زيادة سعر صرف الدولار

جدة - نرمين السيد - ارتفعت اليوم أسعار الوقود فى لبنان بكل أنواعه وذلك فى أعقاب ارتفاع سعر الصرف الدولار الأمريكى أمام الليرة اللبنانية خلال الأيام الماضية فى أعقاب الأزمات الأخيرة التى شهدتها البلاد.





وبلغ سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 304000 ليرة لبنانية بزيادة قدرها 7800 ليرة، فيما زادت صفيحة البنزين 98 أوكتان بنفس القيمة لتصل إلى 313400 ليرة لبنانية. وارتفع سعر الديزل أويل 7700 ليرة ليصل إلى 282500 ليرة لبنانية، كما ارتفع سعر قارورة الغاز 10200 ليرة ليصل إلى 244500 ليرة لبنانية. وارتفع سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الليرة اللبنانية فى السوق خلال الأيام الماضية بقيمة تتراوح من 500 إلى 700 ليرة للدولار الواحد فى أعقاب الأزمات الدبلوماسية والسياسية الأخيرة التى شهدتها البلاد ليصل متوسط سعر الصرف اليوم إلى 20800 ليرة للدولار الواحد. وبدأ منذ منتصف شهر أكتوبر الماضى تسعير المشتقات البترولية فى الأسواق اللبنانية وفقا لسعر صرف السوق.

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