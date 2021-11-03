وكالات أممية تحذر من صعوبة الحصول على المياه لمدة شهر واحد بحلول 2050

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال تحالف زعماء العالم، إنه يجب تكامل إجراءات المياه والمناخ لضمان توفير إمدادات كافية من المياه فى مواجهة تزايد عدد سكان العالم وتدهور البيئة، وقالوا فى نداء عاجل صدر فى مؤتمر الأطراف السادس والعشرين المعنى بالمناخ COP26 المنعقد فى جلاسكو، إن تغير المناخ يؤدى إلى تفاقم ندرة المياه والمخاطر المتعلقة بالمياه.
وسلط قادة تحالف المياه والمناخ الضوء على الحاجة إلى إدارة متكاملة للمياه والمناخ، مع التركيز على زيادة البيانات والمعلومات، للمساعدة فى تحديد الوقت والزمان وكمية المياه التى يمكن توفيرها اليوم وفى المستقبل.
وقال الأمين العام المنظمة العالمية للأرصاد الجوية "بيتيرى تالاس": "تؤدى درجات الحرارة المتزايدة إلى تغيرات عالمية وإقليمية فى هطول الأمطار، مما يؤدى إلى تحولات فى أنماط هطول الأمطار والمواسم الزراعية، مع تأثير كبير على الأمن الغذائى وصحة الإنسان ورفاهه"، ولقد شهد العام الماضى استمرار الأحداث المتطرفة المتعلقة بالمياه، والتى أودت بحياة المئات وشردت الآلاف وأثرت على الملايين".
الجدير بالذكر أن تحالف المياه والمناخ (WCC)، يضم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) و10 وكالات تابعة للأمم المتحدة، وهو يدعم دمج المياه والمناخ لتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة (SDGs). ويتصدر التحالف لجنة قادة المياه والمناخ، التى تضم 18 عضوا من قادة العالم الحاليين والسابقين، بالإضافة إلى ممثلين رفيعى المستوى من كيانات الأمم المتحدة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص ومبعوثين من الشباب.
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