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epedu.gov.iq رابط استخراج نتائج الثالث المتوسط كما قامت وزرة التربية والتعليم بالعراق بالإعلان، حيث أعلنت البوابة التعليمية عن إجراءات رفع النتائج على البوابة الإلكترونية لاستخراج نتائج الطلاب بالدور الثاني على أن يقوم الطالب باستخراج النتائج بالرقم الامتحاني الخاص به، ويتم رفع النتائج على البوابة لكل محافظة على حده.بالامتحاني epedu.gov.iq نتائج الثالث 2 (results.mlazemna – Alnagah) الرصافة – ديالي – الكرخ
حيث قامت جميع المحافظات العراقية بالانتهاء من مراجعة نتائج الصف الثالث المتوسط الخاصة بالدور الثاني فيها، وتم رفع نتائج كل محافظة على البوابة التعليمية لوزارة التربية والتعليم، ويتم التجهيز الجيد لرفع النتائج على البوابة بالرقم الامتحاني للطالب، بينما تقوم قنوات غير رسمية أيضا بالإعلان عن النتائج، حيث تسبق البوابة الرسمية في إعلان النتائج المواقع الغير رسمية، وتقوم قنوات تليجرام لكل موقع بنقل النتائج مباشرة لكل محافظة بعد الإعلان عنها.أخبار رفع نتائج الثالث المتوسط الدور الثاني بجميع المحافظات
بعد أن تم تجميع نتائج الطلاب بكافة المحافظات، بغداد العاصمة – نينوى – محافظة ديالي – الكرخ الأولى – الكرخ الثانية – محافظة الكرخ الثالثة – الرصافة الأولى – الرصافة الثانية – محافظة الرصافة الثالثة – محافظة النجف – ذي قار – محافظة القادسية – محافظة صلاح الدين – واسط – محافظة اربيل – السليمانية – محافظة دهو – محافظة الانبار – بابل – محافظة البصرة – كربلاء – محافظة كركوك – ميثان – محافظة المثنى، يتم رفع النتائج بالأيام الأولى من نوفمبر، وفي آخر تحديث موعد النتائج اليوم الأربعاء 3 نوفمبر يتم الآن رفع النتائج وسيتم الإعلان عن المحافظات التي تم الإعلان عنها.
|المحافظة
|إعلان نتائج الطلاب
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- يتأكد الطالب من موقع الوزارة على الإعلان عن المحافظة التي يتبع لها.
- يتم الدخول على رابط موقع وزارة التعليم العراقية.
- يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس.
- يتم تحديد اسم المحافظة التابع لها.
- يختار ايقونة “الاستعلام”.
- يمكن للطالب متابعة موقع النجاح التعليم – موقع نتائجنا – موقع ملزمتنا الغير رسمية، إلا أن نتيجة الطلاب ربما تكون غير دقيقة.
عاجل: أعلن موقع وزارة التعليم أن محافظات دياليوالرخ الثانية والرصافة الثالثة تم الانتهاء من رفعها على epedu.gov.iq نتائج الثالث 2 كما أعلنت موقع كل من results.mlazemn Alnagah وايضا موقع النجاح التعليمي على رفع النتائج علي قناة التليجرام الخاصة بها بالرقم الامتحاني للطلاب الموجوين في مدارس ل من الرصافة – ديالي – الكرخ الثانية.
الوسوم
epedu.gov.iq رابط استخراج نتائج الثالث المتوسط كما قامت وزرة التربية والتعليم بالعراق بالإعلان، حيث أعلنت البوابة التعليمية عن إجراءات رفع النتائج على البوابة الإلكترونية لاستخراج نتائج الطلاب بالدور الثاني على أن يقوم الطالب باستخراج النتائج بالرقم الامتحاني الخاص به، ويتم رفع النتائج على البوابة لكل محافظة على حده.بالامتحاني epedu.gov.iq نتائج الثالث 2 (results.mlazemna – Alnagah) الرصافة – ديالي – الكرخ
حيث قامت جميع المحافظات العراقية بالانتهاء من مراجعة نتائج الصف الثالث المتوسط الخاصة بالدور الثاني فيها، وتم رفع نتائج كل محافظة على البوابة التعليمية لوزارة التربية والتعليم، ويتم التجهيز الجيد لرفع النتائج على البوابة بالرقم الامتحاني للطالب، بينما تقوم قنوات غير رسمية أيضا بالإعلان عن النتائج، حيث تسبق البوابة الرسمية في إعلان النتائج المواقع الغير رسمية، وتقوم قنوات تليجرام لكل موقع بنقل النتائج مباشرة لكل محافظة بعد الإعلان عنها.أخبار رفع نتائج الثالث المتوسط الدور الثاني بجميع المحافظات
بعد أن تم تجميع نتائج الطلاب بكافة المحافظات، بغداد العاصمة – نينوى – محافظة ديالي – الكرخ الأولى – الكرخ الثانية – محافظة الكرخ الثالثة – الرصافة الأولى – الرصافة الثانية – محافظة الرصافة الثالثة – محافظة النجف – ذي قار – محافظة القادسية – محافظة صلاح الدين – واسط – محافظة اربيل – السليمانية – محافظة دهو – محافظة الانبار – بابل – محافظة البصرة – كربلاء – محافظة كركوك – ميثان – محافظة المثنى، يتم رفع النتائج بالأيام الأولى من نوفمبر، وفي آخر تحديث موعد النتائج اليوم الأربعاء 3 نوفمبر يتم الآن رفع النتائج وسيتم الإعلان عن المحافظات التي تم الإعلان عنها.
|المحافظة
|إعلان نتائج الطلاب
|
|
- يتأكد الطالب من موقع الوزارة على الإعلان عن المحافظة التي يتبع لها.
- يتم الدخول على رابط موقع وزارة التعليم العراقية.
- يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس.
- يتم تحديد اسم المحافظة التابع لها.
- يختار ايقونة “الاستعلام”.
- يمكن للطالب متابعة موقع النجاح التعليم – موقع نتائجنا – موقع ملزمتنا الغير رسمية، إلا أن نتيجة الطلاب ربما تكون غير دقيقة.
عاجل: أعلن موقع وزارة التعليم أن محافظات دياليوالرخ الثانية والرصافة الثالثة تم الانتهاء من رفعها على epedu.gov.iq نتائج الثالث 2 كما أعلنت موقع كل من results.mlazemn Alnagah وايضا موقع النجاح التعليمي على رفع النتائج علي قناة التليجرام الخاصة بها بالرقم الامتحاني للطلاب الموجوين في مدارس ل من الرصافة – ديالي – الكرخ الثانية.
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