طريقة قفل محادثات واتساب برقم سري لحماية رسائلك وصورك من المتطفلين

إليكم طريقة قفل محادثات واتساب برقم سري حيث يعتبر تطبيق الواتساب من افضل التطبيقات التي تستخدم للمحادثات والشات، وذلك بسبب احتواء تطبيق الواتساب علي العديد من المميزات، كما يحتوي أيضا تطبيق الواتساب علي العديد من الخبايا التي لا يعرف عنها الكثير منا، لذا في هذا المقال سنقوم بالتحدث عن العديد من هذه الخبايا، وأيضا سنقوم بعرض طريقة قفل محادثات الواتساب برقم سري لحماية رسائلك من المتطفلين.طريقة إخفاء تطبيق الواتساب
يمكنك أخفاء محادثات الواتساب الخاصة بك ، حيث تستطع أنت فقط الاطلاع عليها، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- أولا: قم بالدخول إلى تطبيق واتساب علي المحادثات السابقة .
- ثانيا: ثم بعد ذلك قم بالضغط مطولاً على المحادثة التي تريد أن تصنع لها إخفاء .
- ثالثا: ثم قم بوضع على المحادثة قم بالضغط على القائمة الجانبية المكونة من ثلاث نقاط على الجانب الأيمن من التطبيق .
- رابعا: ثم بعد ذلك قم باختيار ” إخفاء “.
- خامسا: قم بعد ذلك بإدخال الرقم السري المطلوب .
يمكنك أيضا قفل محادثات الواتساب برقم سري من خلال اتباع الخطوات التالية:
- أولا: قم بالدخول إلى التطبيق حيث الصفحة الرئيسية والتي يظهر بها جميع الرسائل .
- ثانيا: ثم بعد ذلك عليك بالتوجه الى صفحة الدردشة بينك وبينك حساب الشخص الذي تريد عمل إخفاء لرسائله.
- ثالثا: عليك بعد ذلك بالضغط على القائمة الجانبية وذلك من خلال الضغط على 3 نقاط على الجانب الأيمن من التطبيق .
- رابعا: سوف يظهر لك قائمة جانبية طويلة من ضمنهم خيار ” قفل المحادثة ” قم بالضغط عليه.
- خامسا: سوف يتم الانتقال بك بعد ذلك الى صفحة لإدخال كلمة السر ثم أضغط على زر موافق بعد تكرار كلمة السر.
- سادسا: عند قيامك بالدخول إلى هذه المحادثة سيطلب منك إدخال كلمة السر حتى تتمكن من رؤية الرسائل.
يمكنك أيضا الغاء إخفاء محادثات الواتساب أو الغاء الرقم السري من خلال اتباع الخطوات التالية:
- أولا: قم بالدخول إلى المحادثة المقفلة و قم بإدخال كلمة السر.
- ثانيا: عليك بعد ذلك بالتوجه إلى القائمة الجانبية من خلال الثلاثة نقاط على الجانب الأيمن و أختر منها قفل المحادثة.
- ثالثا: عليك بعد ذلك بالضغط علي ” الغاء القفل” و الذي يطلب منك إدخال كلمة السر ليتم التخلص من القفل.
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إليكم طريقة قفل محادثات واتساب برقم سري حيث يعتبر تطبيق الواتساب من افضل التطبيقات التي تستخدم للمحادثات والشات، وذلك بسبب احتواء تطبيق الواتساب علي العديد من المميزات، كما يحتوي أيضا تطبيق الواتساب علي العديد من الخبايا التي لا يعرف عنها الكثير منا، لذا في هذا المقال سنقوم بالتحدث عن العديد من هذه الخبايا، وأيضا سنقوم بعرض طريقة قفل محادثات الواتساب برقم سري لحماية رسائلك من المتطفلين.طريقة إخفاء تطبيق الواتساب
يمكنك أخفاء محادثات الواتساب الخاصة بك ، حيث تستطع أنت فقط الاطلاع عليها، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- أولا: قم بالدخول إلى تطبيق واتساب علي المحادثات السابقة .
- ثانيا: ثم بعد ذلك قم بالضغط مطولاً على المحادثة التي تريد أن تصنع لها إخفاء .
- ثالثا: ثم قم بوضع على المحادثة قم بالضغط على القائمة الجانبية المكونة من ثلاث نقاط على الجانب الأيمن من التطبيق .
- رابعا: ثم بعد ذلك قم باختيار ” إخفاء “.
- خامسا: قم بعد ذلك بإدخال الرقم السري المطلوب .
يمكنك أيضا قفل محادثات الواتساب برقم سري من خلال اتباع الخطوات التالية:
- أولا: قم بالدخول إلى التطبيق حيث الصفحة الرئيسية والتي يظهر بها جميع الرسائل .
- ثانيا: ثم بعد ذلك عليك بالتوجه الى صفحة الدردشة بينك وبينك حساب الشخص الذي تريد عمل إخفاء لرسائله.
- ثالثا: عليك بعد ذلك بالضغط على القائمة الجانبية وذلك من خلال الضغط على 3 نقاط على الجانب الأيمن من التطبيق .
- رابعا: سوف يظهر لك قائمة جانبية طويلة من ضمنهم خيار ” قفل المحادثة ” قم بالضغط عليه.
- خامسا: سوف يتم الانتقال بك بعد ذلك الى صفحة لإدخال كلمة السر ثم أضغط على زر موافق بعد تكرار كلمة السر.
- سادسا: عند قيامك بالدخول إلى هذه المحادثة سيطلب منك إدخال كلمة السر حتى تتمكن من رؤية الرسائل.
يمكنك أيضا الغاء إخفاء محادثات الواتساب أو الغاء الرقم السري من خلال اتباع الخطوات التالية:
- أولا: قم بالدخول إلى المحادثة المقفلة و قم بإدخال كلمة السر.
- ثانيا: عليك بعد ذلك بالتوجه إلى القائمة الجانبية من خلال الثلاثة نقاط على الجانب الأيمن و أختر منها قفل المحادثة.
- ثالثا: عليك بعد ذلك بالضغط علي ” الغاء القفل” و الذي يطلب منك إدخال كلمة السر ليتم التخلص من القفل.
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