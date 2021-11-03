الرئيس العراقى يؤكد ضرورة دعم الأجهزة الأمنية لملاحقة فلول داعش

جدة - نرمين السيد - واستعرض الرئيس العراقى - خلال لقائه اليوم الأربعاء، وزير الدفاع العراقى جمعة عناد سعدون، وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء - التطورات الأمنية فى العراق، وضرورة تعزيز الأمن والاستقرار، وملاحقة الجماعات الإرهابية وقطع الطريق أمام فلولهم بتهديد أمن وسلامة المواطنين، ودعم الأجهزة الأمنية لمواصلة جهدها فى ترسيخ الأمن والاستقرار.

وأوضح صالح أهمية توحيد الصف ودعم الأجهزة الأمنية وغلق الثغرات وعدم الاستخفاف بخطورة الإرهاب، ومواصلة الجهود لإنهاء فلوله، واستكمال النصر ضد الإرهاب، ومنع المتربصين الذين يسعون لتهديد السلم والأمن المجتمعى والتعرض للوحدة الوطنية للعراقيين.