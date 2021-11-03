فيتنام تتلقى 8 ملايين جرعة لقاح كورونا من أسترازينيكا نوفمبر الجارى

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الوزراء الفيتنامى فام مينه تشينه، اليوم الأربعاء، أن شركة أسترازينيكا ستقدم الدفعة الأخيرة من لقاحها المضاد لكورونا، والتى تقدر بثمانية ملايين جرعة خلال الشهر الجارى، حسب العقد الموقع.





وذكرت صحيفة " فى إن إسكبريس " الفيتنامية أن الرئيس التنفيذى للشركة، أبلغ رئيس الوزراء بهذا الأمر فى اجتماع معه فى المملكة المتحدة، حيث قال تشينه إنه يقدر بشدة مساهمة أسترازنيكيا فى جهود التطعيم ضد كورونا فى فيتنام، بعد أن قدمت حوالى 22 مليون جرعة حتى الآن. وأعرب عن أمله فى تسليم باقى الجرعات المستحقة فى نوفمبر وتوقيع عقود جديدة لعام 2022، فيما قال الرئيس التنفيذى إن شركته ستقدم الجرعات كما وعدت رغم النقص العالمى فى اللقاحات. وفى فيتنام، تلقى 58 مليونا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا، بينما تم تطعيم 25.1 مليونا بالكامل.

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