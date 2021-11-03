العراق ينضم إلى اتفاق باريس للتغيرات المناخية رسميا

وقال الفلاحى فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، اليوم الأربعاء، إن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أعلن خلال مؤتمر جلاسكو للتغيرات المناخية فى اسكتلندا عن انضمام العراق رسميا إلى اتفاق باريس للتغيرات المناخية وإيداعه صك الانضمام، وأن له حق التصويت والدخول إلى آليات التمويل العالمية.
وأضاف أن العراق عمل بشكل جاد وفعال من خلال اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية، مؤكدا العمل على إعداد المساهمة العراقية التى قدمت الآن إلى مؤتمر "كوب 26" فى مدينة جلاسكو، والتى تضمنت خارطة طريق عليا لمجابهة تأثير التغيرات المناخية بتخفيف الانبعاثات وتكييف البنية التحتية، بالإضافة إلى المساهمة الفاعلة مع المجتمع الدولى لمواجهة مشاكل التغيرات المناخية وظاهرة الاحتباس الحرارى.
وأشار وزير البيئة العراقى إلى أن التنوع الاقتصادى عن طريق الاقتصاد الأخضر، وتنويع مصادر الطاقة هى واحدة من أهم الأهداف الرئيسية، التى عملت وتعمل عليها الحكومة العراقية.
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