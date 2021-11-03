ألمانيا وسلطنة عمان تبحثان تعزيز التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - بحث وزير المكتب السلطانى العمانى الفريق أول سلطان بن محمد النعمانى خلال لقائه بوزير الدولة بوزارة الخارجية الألمانية نيلز آنن والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.





واستعرض الجانبان وفقا لوكالة الأنباء العمانية، اليوم الأربعاء، مسيرة العلاقات الثنائية التى تربط الجانبين فى كل المجالات وتطويرها، بما يحقق التعاون المشترك، بالإضافة إلى عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أكد وزير المكتب السلطانى العمانى،خلال اللقاء، عمق العلاقات الثنائية التى تربط بين البلدين البلدين.