ألمانيا وسلطنة عمان تبحثان تعزيز التعاون المشترك

واستعرض الجانبان وفقا لوكالة الأنباء العمانية، اليوم الأربعاء، مسيرة العلاقات الثنائية التى تربط الجانبين فى كل المجالات وتطويرها، بما يحقق التعاون المشترك، بالإضافة إلى عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه، أكد وزير المكتب السلطانى العمانى،خلال اللقاء، عمق العلاقات الثنائية التى تربط بين البلدين البلدين.
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