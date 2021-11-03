بسبب أزمة الغاز.. انهيار 3 شركات طاقة جديدة فى بريطانيا

جدة - نرمين السيد - وقالت وكالة "بلومبيرج" إن الشركات الثلاث الجديدة التى انهارت هى "أومنى إنيرجي" و"أم باور يو كيه" و"زيبرا باور" التى تخدم معا 21.400 منزل.
وبحسب جهاز تنظيم قطاع الكهرباء فى بريطانيا "أوفجيم"، فأنه "فى الأسابيع الأخيرة كانت هناك زيادة غير مسبوقة فى أسعار الغاز العالمية وهو ما يضع ضغوطا مالية على شركات بيع الكهرباء".
ويأتى انهيار الشركات الجديدة فى أعقاب تحذير وزير قطاع الأعمال البريطانى كواسى كوارتينج، من انهيار مزيد من شركات الكهرباء فى البلاد بسبب ارتفاع الأسعار.
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