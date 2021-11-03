نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فضاء نتائج الحركة الانتقالية ٢٠٢١-٢٠٢٢ رابط الخدمة الوطنية للحركات الانتقالية haraka.men.gov.ma في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الحركة الانتقالية 2021-2022 ، ما زلنا نتابع معكم المزيد من الأخبار والتفاصيل فيما يخص موعد إعلان نتائج الحركة الانتقالية للمديرين والمفتشين والأساتذة حسب جهة التعيين، حيث أوشحت وزارة التربية الوطنية المغربية أنه اقترب موعد الإعلان رسمياً عن نتائج مباراة التعليم لعام ٢٠٢١-٢٠٢٢ ، مُشيرة أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية لجميع المتقدمين، نتائج الحركة الانتقالية للمديرين والمفتشين والأساتذة 2021 ، ومن خلال هذا المقال نُسلط الضوء على تفاصيل وأهم أخبار نتائج مباراة التعليم لعام 2022 وزارة التربية الوطنية المغربية.

نتائج الحركة الانتقالية 2021-2022

نتائج الحركة الانتقالية 2021-2022 ، أوضحت وزارة التربية الوطنية المغربية أنه من المتوقع أن يكون موعد إعلان نتائج الحركة الانتقالية خلال الأيام الأولى من شهر نوفمبر الحالي 2021 ، مؤكدة أنه سيكون بإمكان جميع المتقدمين معرفة نتائج الحركة الانتقالية للمديرين والمفتشين والأساتذة حسب جهة التعيين من خلال الرابط الذي تم تفعيله لهذا الغرض، ونحن سنرفقه لكم أدناه.

وفي ذات الصدد، أوضحت وزارة التربية الوطنية المغربية، أنه وبعد العمل على توضيح كافة المستجدات الجديدة التي طرأت على مباراة التعليم لعام 2021-2022 ، والتي تضمن من بينها الكشف عن مذكرة طلبات التقاعد النسبي وتحديد اليوم المرجعي للإحصاء، فنتيجة لذلك ستكون جميع عمليات التقدم التي سبقت إعلان عن مباراة التعليم قد تمت.

فضاء نتائج الحركة الانتقالية للمديرين والمفتشين والأساتذة 2021-2022

ويترقب الجميع الآن لحظة إعلان نتائج الحركة الانتقالية ٢٠٢١-٢٠٢٢ ، وذلك تزامناً مع انتهاء جميع المديريات والأكاديميات من العمليات التي تخص التصديق على الطلبات المقدمة لأجل الحركة الانتقالية والتي شملت جميع أساتذة المراحل التعليمية المختلفة الابتدائي، الإعدادي، الثانوي التأهيلي. ونحن بصدد لحظة الإعلان عن النتيجة وسنوافيكم بالخبر أول بأول لحظة صدوره.

ومن خلال الدخول على رابط الخدمة الوطنية الإلكترونية للحركات الانتقالية، يُمكن معرفة نتائج الحركة الانتقالية 2021-2022 حسب جهة التعيين في المغرب ، ونود أن نذكركم أنه يلزم أولاً تسجيل الدخول عبر الخدمة الوطنية الإلكترونية للحركات الانتقالية، وذلك من خلال كتابة رقم التأجير أو المستعمل ثم كتابة كلمة المرور، ومن ثم اختيار أيقونة تسجيل الدخول.