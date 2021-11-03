وزارة الحج والعمرة تدعو المواطنين والمواطنات للتقدم على شغل 44 وظيفة للمراقبين

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محمد سياف - ابو ظبي - دعت وزارة الحج والعمرة على صفحتها الرئيسة “توتير” الخرجين والخريجات على شغل 44 وظيفة للمراقبين من الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العامين الراغبين في التقدم عليها من خلال موقع وزارة الحج والعمرة وهى موزعة على النحو التالي:

مواعيد تقديم الطالبات

في الفترة من 2 ربيع الثاني إلى 15 ربيع الثاني لعام 1443 أي أن فترة التقديم تبدأ من الأحد المقبل 7/11/ 2021 وتستمر لمدة 14 يوما.

شروط التقديم للوظيفة

1- خرجي وخريجات الدرجة الجامعية ( درجة البكالوريوس وما يعادلها ).

2- جميع الوظائف تتطلب شرط إجادة اللغات ( الفارسي- التركي – المالي – الأوزبكية – الهوسة – الأوردو – الباكستانية – الصينية – الإندونيسية ).

3- جميع الوظائف تتطلب المقابلة الشخصية واختيار تحديد مستوى اللغة (تحدثا وكتابة ) والترشيح النهائي بعد اجتيازها وفي حالة عدم اجتياز المقابلة الشخصية يلفى الترشيح مباشرة.

4- أن الترشيح المتقدمين مرتبط بالمقرات التي تحدها الجهة وعدم مباشرة الوظيفة التي يتم الترشيح لها في مقرها سيترتب عليه استبعاد طلب المتقدم من الإعلان نهائيا وعليه التقدم للإعلانات القادمة.

إيضاحات أخرى

1- البيانات التي يتم إضافتها من قبل المتقدم على نموذج موقع توظيف وزارة الحج والعمرة مسؤوليتها تقع على عاتق المتقدم حتى لو أدى بأصول مستنداتها لاستبعاد الطلب في أي مرحلة من مراحل عملية التوظيف عدم مصداقية تلك البيانات قياسيا.

2- على كل متقدم قبل حفظ أي جزئية من مكونات الطلب مراجعته والتأكد من صحته.

3- استنادا إلى القرار الوزاري رقم 179671 بتاريخ 1442/9/28 هجري المتضمن توجيه جميع الجهات العامة بأن يكون أداء مهمات الوظائف عن طريق التعاقد بدوام كامل وهو العقد الذي يعمل بموجبه المتعاقد كامل ساعات العمل الرسمية طول أيام العمل ويتقاضى الأجر والمزايا المقررة للوظيفة التي يؤدي مهماتها.

4- ستقوم وزارة الحج والعمرة بإعلان أسماء المرشحين والمرشحات عبر موقعها على شبكة الإنترنت لذلك فأنها تؤكد على ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية.