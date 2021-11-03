أخبار اليمن : تحذير هام للمزارعين .. أجواء باردة على 8 محافظات يمنية

تحذير هام للمزارعين .. أجواء باردة على 8 محافظات يمنيةتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يكون الطقس بارداً وجافاً في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أن خرائط الطقس ومخرجات التنبؤات العددية تشير إلى استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة على المرتفعات الجبلية الغربية وأجزاء من الهضاب الداخلية والصحاري.

وحسب المركز من المتوقع أن يكون الطقس بارداً وجافاً على محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء والمناطق المرتفعة من محافظات إب، لحج والضالع.

وسيكون الطقس بارداً نسبياً على أجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية خلال الليل والصباح الباكر.

ونبه المركز المواطنين في تلك المحافظات أو الذاهبين إليها من التدني في درجات الحرارة الصغرى وخاصة كبار السن والمرضى والأطفال وطلبة المدارس والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر، داعياً المزارعين إلى حماية محاصيلهم الزراعية من آثار الأجواء الباردة.

وأفاد المركز بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي : ذمار : 5 درجات مئوية، صنعاء : 6 ، عمران : 7 ، إب : 7.5، السدة : 8.6 ، المحويت : 10 درجات.

