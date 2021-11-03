مصر تكشف موعد "الانتقال الفعلي" للحكومة إلى العاصمة الإدارية

وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء، ببدء "الانتقال الفعلي" للحكومة إلى العاصمة الادارية الجديدة، اعتبارا من ديسمبر المقبل.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضي، أن الحكومة المصرية ستبدأ العمل لفترة تجريبية في "الحي الحكومي" بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمدة 6 أشهر. وأوضح أنه تم اتخاذ القرار، عقب انتهاء المرحلة التجهيزية الحالية لمقار ومنشآت الحي الحكومي.

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