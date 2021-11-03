ضبط إرهابية تتجسس على الأجهزة الأمنية فى صلاح الدين العراقية

جدة - نرمين السيد - وذكرت خلية الإعلام الأمنى فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن عناصر الاستخبارات، ألقت القبض على إحدى الإرهابيات بعد ورود معلومات دقيقة تفيد بتواجدها فى منطقة يثرب فى صلاح الدين، وذلك فى إطار المساعى لمراقبة تحركات العناصر الإرهابية والوصول إلى ملاذاتهم.
وأوضح البيان أن الإرهابية من العناصر التى كانت تزود عصابات داعش الإرهابى بالمعلومات عن منتسبى الأجهزة الأمنية والمتعاونين معهم، لافتا إلى أنها "من المطلوبات للقضاء بموجب أحكام المادة 4 إرهاب".
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