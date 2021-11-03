السفارة الأمريكية فى إثيوبيا: الوضع الأمنى يتدهور بصورة كبيرة

جدة - نرمين السيد - وقالت السفارة فى تدوينة على "تويتر"، إن "الوضع الأمنى فى إثيوبيا تدهور بصورة كبيرة خلال الأيام الماضية فى ظل التصعيد الذى تشهده البلاد بسبب الصراع المسلح والاضطرابات فى مناطق أمهرة وعفر وتيجراى". وتابعت: "نشدد على المواطنين الأمريكيين إعادة النظر فى قرار السفر إلى إثيوبيا بينما ندعوا الموجودين هناك للاستعداد لمغادرة البلاد".

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