بريطانيا: سنصبح أول مركز عالمى بدون انبعاثات كربونية فى العالم

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الخزانة البريطانى ريشى سوناك، اليوم الأربعاء، أن المملكة المتحدة ستصبح أول مركز مالى بدون انبعاثات كربونية فى العالم، مما يعنى أن جميع المؤسسات المالية والشركات المدرجة فى المملكة المتحدة ستضطر إلى نشر خططها حول كيفية انتقالهم إلى انبعاثات كربونية صفرية اعتبارًا من عام 2023.





وقال سوناك للصحفيين فى مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ كوب 26 فى جلاسكو: "أعلن اليوم أن المملكة المتحدة ستذهب إلى أبعد من ذلك وستصبح أول مركز مالى يتسم بانبعاثات صفرية"- وفق ما نقلته صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وأوضح وزير المالية البريطانى، أن الحكومة ستتحرك نحو جعل الأمر إلزاميًا للشركات لنشر خطة واضحة وقابلة للتنفيذ تحدد كيفية إزالة الكربون والانتقال إلى صافى انبعاثات صفرية.

كما تعهد سوناك بمبلغ 100 مليار دولار سنويًا لتمويل تخفيض انبعاثات الكربون، مضيفًا أن أكثر من 130 تريليون دولار من رأس المال الخاص سيتم الآن مواءمته مع أهداف المناخ المنصوص عليها فى اتفاقية باريس لعام 2015.

وأضاف: "قبل ست سنوات، حددت باريس الطموحات المطلوبة، واليوم فى جلاسكو نقدم الاستثمارات التى نحتاجها لتحقيق هذاالطموح".

ووفقًا لسوناك، ستحدث هذه الأموال "اختلافات ملموسة" فى حياة الناس فى جميع أنحاء العالم حيث سيتم استخدامها لإنتاج كهرباء نظيفة ورخيصة لتشغيل المدارس والمستشفيات فى المناطق الريفية فى إفريقيا أو بناء دفاعات ساحلية أفضل لحماية الناس من العواصف.