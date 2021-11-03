ولى عهد أبوظبى وملك هولندا يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائى

جدة - نرمين السيد - بحث ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، مع ملك مملكة هولندا وليم ألكسندر، علاقات الصداقة والتعاون التى تجمع البلدين وسبل تنميتها وتوسيع قاعدة المصالح المشتركة فى مختلف المجالات.





وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الجانبين تطرقا، خلال اللقاء، إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها. وتناول اللقاء معرض "إكسبو 2020 دبى" وأهميته فى تعزيز التفاعل الإيجابى بين الشعوب والثقافات وإيجاد حلول مستدامة للتحديات التى تواجه العالم، فضلا عن المشاركة المتميزة لمملكة هولندا فى المعرض من خلال جناحها الذى يركز على قضية الاستدامة وما تمثله من أهمية بالنسبة إلى مستقبل العالم.

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