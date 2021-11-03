الفلبين تعتزم إعطاء جرعة معززة من لقاحات كورونا بحلول 15 نوفمبر

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الأربعاء، عزمها إعطاء جرعة معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للعاملين فى مجال الرعاية الصحية وكبار السن وأصحاب الأمراض مزمنة بحلول 15 نوفمبر الجارى.





ونقلت شبكة "إيه بى أس-سى بى إن" الفلبينية عن مسؤول توزيع اللقاحات بالفلبين، كارليتو جالفيز جونيور، قوله " نستعد لإعطاء جرعة معززة من لقاحات كورونا، وستستهدف بالمرحلة الأولى العاملين فى مجال الرعاية الصحية، فيما سيتم إصدار المبادئ التوجيهية فى 5 نوفمبر الجارى، على أن يتم التطبيق منتصف الشهر".

يشار إلى أن الفلبين سجلت حتى الآن 2.7 مليون إصابة بفيروس كورونا، بينهم أكثر من 43 ألف حالة وفاة، فيما بلغ عدد من حصلوا على التطعيم بشكل كامل فى الفلبين أكثر من 27.4 مليون شخص.