الفاتيكان يشكر الكنيسة الكاثوليكية بسول على توفيرها اللقاحات للدول الفقيرة

جدة - نرمين السيد - ذكرت الأبرشية الكاثوليكية بسول، اليوم الأربعاء، أن البابا فرنسيس بابا الفاتيكان أعرب عن شكره للكنيسة الكاثوليكية فى كوريا الجنوبية على مساهمتها فى الحملة العالمية التى تقودها الكوريا الرومانية بالفاتيكان لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للدول الفقيرة.





ووفقا لوكالة الأنباء الكورية، قال البابا فى رسالة بعث بها إلى الكاردينال "أندرو يوم سو-جونج": " أود أن أشكرك على التبرعات النقدية التى أرسلتها، نيابة عن الكاثوليك فى أبرشية سول، من أجل الفقراء والمحتاجين المتضررين من فيروس كورونا فى جميع أنحاء العالم، وسيقدم مكتب الجمعيات الخيرية البابوية التبرعات للمحتاجين". وأضاف البابا فرنسيس: "أقدر كثيرا اللطف اللذين أظهرته أبرشية سول، وبفضلهما ستصل المساعدات إلى العديد من الأشخاص الذين يعانون من الكثير من المعاناة، وأنقل محبتى إلى الكاردينال وجميع أتباع أبرشية سول".

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