الكرملين: مباحثات مدير «سى آى إيه» فى موسكو تحرك إيجابى بين البلدين

وردا على سؤال حول ما إذا كانت زيارة رئيس وكالة المخابرات المركزية إلى موسكو يمكن أن تفسر على أنها تحرك نحو تطوير الاتصالات بين البلدين عقب قمة بين الرئيسين الروسى والأمريكى فى جنيف، وفق ما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، قال بيسكوف: نعم "بلا شك".
وأضاف أن "الحوار على هذا المستوى والحوار حول مثل هذه القضايا الحساسة أمران فى غاية الأهمية للعلاقات الثنائية ولتبادل الآراء حول المشاكل التى نواجهها".
وكان مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرجى ناريشكين قد التقى أمس الثلاثاء فى موسكو مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرن حيث ركزا فى محادثتمها على قضايا التعاون بين الأجهزة فى سياق العلاقات الروسية الأميركية مع التركيز على مكافحة الإرهاب الدولى.
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