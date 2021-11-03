خارجية فلسطين: هدم إسرائيل المنازل انقضاض على الوجود الفلسطينى بالضفة

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن هدم الاحتلال الإسرائيلى للمنازل والمنشآت الفلسطينية فى عموم الضفة الغربية المحتلة بحجج وذرائع مختلفة أبرزها "عدم الترخيص" هو شكل من أشكال الانقضاض على الوجود الفلسطينى فى القدس المحتلة والمناطق المصنفة "ج".





وأشارت الوزارة، فى بيان اليوم إلى أن غالبية التقارير الفلسطينية والإسرائيلية والدولية تجمع على أن الاحتلال صعد من عمليات هدم المنازل والمنشآت منذ بداية العام الحالى، منها التقرير الاخير الذى أصدره مكتب الأمم المتحدة للشؤون الانسانية "اوتشا" فى فلسطين، والذى أكد على الارتفاع الملحوظ فى عدد البيوت التى هدمتها سلطات الاحتلال لتبلغ نسبة 21%؜ خلال هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم.

وأكد التقرير، وفقا لخارجية فلسطين، أن عدد الذين هجروا من الفلسطينيين نتيجة الهدم والاستيلاء على منازلهم ارتفع بنسبة 28%؜ خلال التسعة أشهر الاولى من هذا العام، هذا بالإضافة إلى الارتفاع الحاد فى عدد المنشآت التى تم هدمها أو الاستيلاء عليها لتبلغ نسبة 96٪؜ تقريبا فى هذا العام مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضى، وهو ما يعنى أن دولة الاحتلال تواصل انتهاكاتها وجرائمها لضرب الوجود الفلسطينى ومحاصرته خدمة لأغراضها الاستعمارية التوسعية.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم وما ينتج عنها من عمليات تطهير عرقى واسعة النطاق وضرب مقومات صمود المواطن الفلسطينى وبقائه فى وطنه، وحذرت من مغبة التعامل مع تلك الجرائم كأمور باتت مألوفة لأنها تتكرر بشكل يومى أو التعامل معها كأرقام فى الاحصائيات.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولى وصناع القرار فى المؤسسات الأممية والدولية وفى الدول الأخذ بالتقارير الدولية، بهذا الخصوص، واتخاذ ما يلزم من الاجراءات والتدابير التى تكفل تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى، وفرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال والمسؤولين الاسرائيليين المتورطين بتلك الجرائم لإجبارهم على وقفها فورا.